Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 37χρονη αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ με το πλούσιο «βιογραφικό» και 18 ακόμα κατηγορούμενοι (μεταξύ αυτών άλλοι 3 αστυνομικοί), για τη εμπλοκή σε κύκλωμα προστασίας και απάτης σε βάρος του Δημοσίου.

Το κύκλωμα, με τη βοήθεια αστυνομικών, εξαπατούσε το Δημόσιο μέσω εικονικών εταιρειών και παρείχε κάλυψη σε οίκους ανοχής και λέσχες.

Η αξιωματικός στην οποία πέρασαν χειροπέδες οι συνάδελφοι της όπως και σε ακόμη 3 αστυνομικούς και 15 ακόμη ιδιώτες φέρεται να είχε -σύμφωνα με τη δικογραφία- κομβικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Αξιωματικός που γνωρίζει καλά την κατηγορουμένη αναφέρει στο skai.gr πως έπεσε από τα σύννεφα όταν έμαθε πως η συγκεκριμένη κοπέλα - η οποία είχε όλα τα προσόντα να κάνει μια λαμπρή καριέρα στην ΕΛΑΣ καθώς έχει αποφοιτήσει από τη νομική - μπλέχτηκε στα δίχτυα του συγκεκριμένου κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο μέσω οικονόμων εταιρειών.

Μεγαλύτερη εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός πως η συγκεκριμένη αξιωματικός είχε βραβευτεί ως αστυνομικός της χρονιάς στο παρελθόν και τώρα είναι κατηγορούμενη.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι, μετά από καταγγελίες, η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ελέγχει στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά για αξιόποινες πράξεις σε μια σύνθετη υπόθεση.

Συνολικά 16 εν ενεργεία στελέχη του λιμενικού που υπηρετούσαν, ή συνεχίζουν να υπηρετούν, στη δίωξη ναρκωτικών του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά καλούνται από τις εσωτερικές υποθέσεις να καταθέσουν ως ύποπτοι για το αδίκημα της διακεκριμμενης κλοπής.

