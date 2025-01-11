«Μαϊμού» υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας έκλεβαν λίρες, κοσμήματα και μετρητά

Έμπαιναν σε διαμερίσματα προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεβαν από κοσμήματα και χρήματα μέχρι λίρες.

Αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και Δέλτα, συνέλαβαν έναν 26χρονο καθώς διαπιστώθηκε ότι μαζί με συνεργό του, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, έπεισαν 81χρονη γυναίκα να τους επιτρέψει την είσοδο στην οικία της στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια κατάφεραν να αφαιρέσουν από το εσωτερικό το χρηματικό ποσό των 480 ευρώ, κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, καθώς και 100 χρυσές λίρες Αγγλίας. Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα, προέκυψε πως ο 26χρονος μαζί με 5 τουλάχιστον άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, δρώντας με την ίδια μεθοδολογία και με εναλλασσόμενη κάθε φορά σύνθεση, κατάφεραν σε 9 διαφορετικές περιπτώσεις, που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από Αύγουστο του 2024 έως Δεκέμβριο του 2024, να αφαιρέσουν συνολικά κοσμήματα αξίας 212.500 ευρώ, λίρες αξίας 147.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 87.680 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και Δέλτα, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρωινές ώρες χθες (10-01-2025), 26χρονος ημεδαπός για περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω μαζί με συνεργό του, στις 09-01-2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, έπεισαν 81χρονη γυναίκα να τους επιτρέψει την είσοδο στην οικία της και στη συνέχεια κατάφεραν να αφαιρέσουν από το εσωτερικό το χρηματικό ποσό των 480 ευρώ, κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, καθώς και (100) χρυσές λύρες Αγγλίας αξίας 60.000 ευρώ.

Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, προέκυψε πως ο 26χρονος μαζί με (5) τουλάχιστον άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, δρώντας με την ίδια μεθοδολογία και με εναλλασσόμενη κάθε φορά σύνθεση, κατάφεραν σε (9) διαφορετικές περιπτώσεις, που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από Αύγουστο του 2024 έως Δεκέμβριο του 2024, να αφαιρέσουν συνολικά κοσμήματα αξίας 212.500 ευρώ, λίρες αξίας 147.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 87.680 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

