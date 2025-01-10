Το πλούσιο βιογραφικό της αστυνομικού με εμπλοκή σε κύκλωμα

Του Mάκη Συνοδινού

Πλούσιο είναι το βιογραφικό της αξιωματικού της ΕΛΑΣ η οποία συνελήφθη μετά από ευρεία επιχείρηση της ΕΛΑΣ ως στενή συνεργάτη αρχηγού κυκλώματος που «πουλούσε» προστασία σε λέσχες και οίκους ανοχής.

Η αξιωματικός στην οποία πέρασαν χειροπέδες οι συνάδελφοι της όπως και σε ακόμη 3 αστυνομικούς και 15 ακόμη ιδιώτες φέρεται να είχε -σύμφωνα με τη δικογραφία- κομβικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Αξιωματικός που γνωρίζει καλά την κατηγορουμένη αναφέρει στο skai.gr πως έπεσε από τα σύννεφα όταν έμαθε πως η συγκεκριμένη κοπέλα η οποία είχε όλα τα προσόντα να κάνει μια λαμπρή καριέρα στην ΕΛΑΣ καθώς έχει αποφοιτήσει από τη νομική, μπλέχτηκε στα δίχτυα του συγκεκριμένου κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο μέσω οικονόμων εταιρειών.

Μεγαλύτερη εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός πως η συγκεκριμένη αξιωματικός είχε βραβευτεί ως αστυνομικός της χρονιάς στο παρελθόν και τώρα είναι κατηγορούμενη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από καταγγελίες, η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ελέγχει στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά για αξιόποινες πράξεις σε μια σύνθετη υπόθεση.

Συνολικά 16 εν ενεργεία στελέχη του λιμενικού που υπηρετούσαν, ή συνεχίζουν να υπηρετούν, στη δίωξη ναρκωτικών του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά καλούνται από τις εσωτερικές υποθέσεις να καταθέσουν ως ύποπτοι για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2023 οι εσωτερικές υποθέσεις είχαν συλλάβει τους επικεφαλής της ίδιας υπηρεσίας με την κατηγορία ότι διακινούσαν κατασχεμένη κοκαΐνη που φυλασσόταν στις αποθήκες του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά.

Η δεύτερη έρευνα

Οι εσωτερικές υποθέσεις έχουν σε εξέλιξη και δεύτερη έρευνα, σε βάρος αστυνομικών αυτή τη φορά, με 19 συλλήψεις, μεταξύ αυτών 4 αστυνομικών. Φέρονται να εισέπρατταν χρήματα για προστασία από οίκους ανοχής και παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, ερευνώνται και για απάτες σε βάρος του δημοσίου με σύσταση εικονικών εταιρειών και μη απόδοση ΦΠΑ.

