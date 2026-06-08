«Φωτιά» στις τιμές του αργού βάζει η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, εν μέσω της νέας ανάφλεξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς τα πλήγματα που ανταλλάσσουν Ιράν και Ισραήλ εγείρουν φόβους για κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας και παράταση της σύρραξης.

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent (παράδοσης Ιουλίου), που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, σκαρφαλώνει 4,84% υψηλότερα στα 97,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό, West Texas Intermediate, παράδοσης επίσης Ιουλίου, σημειώνει άνοδο 4,56% στα 94,68 δολάρια το βαρέλι.

Τη νέα εκτόξευση των πετρελαϊκών τιμών πυροδότησε η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε μπαράζ πυραύλων εναντίον του Ισράηλ ως απάντηση στο συνεχιζόμενο σφυροκόπημα του Λιβάνου από τις ισραηλινές δυνάμεις και κυρίως στο ισραηλινό πλήγμα που εξαπέλυσε το Τελ Αβίβ στα νότια προάστια της Βηρυτού την Κυριακή.

Η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει, σε συνέχεια της προτροπής των ΗΠΑ προς το Ισραήλ να αποφύγει πλήγματα στη Βηρυτό εν μέσω των συνομιλιών, ότι θα απαντήσει σε τυχόν νέα ισραηλινή πρόκληση, όπως και έκανε.

Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραήλ που έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν -σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν- τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Κι αυτό παρότι, πριν το ισραηλινό πλήγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) είχε ασκήσει έντονες πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην απαντήσει στο Ιράν, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι διπλωματικές προσπάθειες για μια συμφωνία.

Ο Τραμπ μάλιστα δήλωσε στους Financial Times ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή από το να δεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες καθώς, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Εκείνος δεν παίρνει αποφάσεις».

Ωστόσο, ο Νετανιάχου αγνόησε τον Τραμπ γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία.

«Μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ δεν είναι πλέον εφικτή σε αυτό το στάδιο», δήλωσε στο MS NOW Ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X πριν τα ισραηλινά αντίποινα δήλωσε ότι ο εχθρός έδειξε, τόσο με τον ναυτικό αποκλεισμό όσο και με την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο, ότι καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα της ισχύος.

Πρόσθεσε δε ότι σε συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, τον διαβεβαίωσε ότι εάν συνεχιστεί η ισραηλινή επιθετικότητα κατά του λιβανέζικου λαού, το Ιράν όχι μόνο θα σταματήσει στις διαπραγματεύσεις αλλά θα μπει σε άμεση αντιπαράθεση με τον εχθό.

Στο μεταξύ, εχθές, ο OPEC+ συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή του κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του OPEC, στην τέταρτη αύξηση της ποσόστωσης παραγωγής από τότε που έκλεισε το Στενό του Ορμούζ προκαλώντας τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση στην ιστορία.

Η αύξηση αυτή είναι αντίστοιχη με εκείνη του Ιουνίου, η οποία ήταν μικρότερη από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελιών ημερησίως τον Μάιο και τον Απρίλιο, λόγω της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον οργανισμό.



Πηγή: skai.gr

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