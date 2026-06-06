Χέγκσεθ από Νορμανδία: Η Ευρώπη δέχεται «εισβολή» μέσω της μετανάστευσης - Η αναφορά στην Ελλάδα

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε το Σάββατο ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών» που φτάνουν διά θαλάσσης, συνδέοντας τη μετανάστευση με την ιστορική κληρονομιά της Απόβασης στη Νορμανδία.

Οι δηλώσεις του απηχούν τις επικρίσεις που διατυπώνει συχνά η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ευρώπη, την οποία η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι στερείται αμυντικών δυνατοτήτων, επιδεικνύει αδυναμία στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης, ενώ χαρακτηρίζεται από υπερβολική γραφειοκρατία και «λογοκρισία» σε βάρος εθνικιστικών και ακροδεξιών φωνών.

«Δυστυχώς, σήμερα άλλες ευρωπαϊκές παραλίες δέχονται την έφοδο διαφορετικών, επικίνδυνων ιδεολογιών. Στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας καταφθάνουν βάρκες και άνθρωποι», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ομιλία του στο Αμερικανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο της Νορμανδίας, στο Κολβίλ-σιρ-Μερ.

«Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για αυτή την εισβολή ή μήπως είναι ήδη πολύ αργά; Προσεύχομαι να μην είναι, και πιστεύω ότι δεν είναι», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ μίλησε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 82η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία, όταν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη και ξεκίνησαν την απελευθέρωση της Δυτικής Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έχουν επανειλημμένα επικρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες για την αποτυχία τους να ελέγξουν τις μεταναστευτικές ροές.

Μάλιστα, έγγραφο της αμερικανικής στρατηγικής εθνικής ασφάλειας που δημοσιεύθηκε πέρυσι προειδοποιούσε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμική εξαφάνιση» και καλούσε τις ευρωπαϊκές χώρες να αλλάξουν πορεία, εάν θέλουν να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το συγκεκριμένο έγγραφο, όπως και άλλες δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, έχουν κλονίσει τη μεταπολεμική στενή σχέση της Ευρώπης με τον ισχυρότερο σύμμαχό της και έχουν ενισχύσει τις συζητήσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από τις ΗΠΑ σε τομείς όπως η τεχνολογία και η άμυνα.



Πηγή: skai.gr

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