Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται προσοχή τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι η εξέλιξη του φαινομένου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας πως «είμαστε σε καλό δρόμο γενικώς, αλλά θα πρέπει να έχουμε λιγάκι υπομονή τις αμέσως επόμενες μέρες».

Παράλληλα, συνέστησε στους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή κοντά σε παλαιά και επιβαρυμένα κτίσματα μέχρι να ολοκληρωθεί η σεισμική ακολουθία. Όπως εξήγησε, στην περιοχή υπάρχουν πολλά παλαιά πλινθόκτιστα και λιθόκτιστα σπίτια, τα οποία έχουν παρουσιάσει βλάβες, αποκολλήσεις τοίχων και άλλες φθορές.

«Καλό θα είναι να τα αποφεύγουμε και όχι μόνο να μην κατοικούμε σε αυτά, αλλά να μην περνάμε ούτε απ' έξω, γιατί μπορεί να εκδηλωθεί κάποιος μικρός μετασεισμός», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ο δομημένος ιστός άντεξε πολύ καλά»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι, παρά τις ζημιές που καταγράφηκαν σε παλαιότερα κτίρια, η συνολική εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Όπως είπε, «ο δομημένος ιστός της περιοχής συμπεριφέρθηκε πολύ ικανοποιητικά», επισημαίνοντας ότι δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα σε νεότερες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς.

«Σε κανένα καινούργιο σπίτι που έχει χτιστεί με βάση τον κανονισμό δεν είχαμε πρόβλημα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι το τεκτονικό πλαίσιο της Βόρειας Εύβοιας ευνοεί την εκδήλωση συχνών σεισμών μέτριου μεγέθους.

«Το χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι τα ρήγματα αυτά δίνουν πολλούς σεισμούς, μικρούς σεισμούς όμως», ανέφερε και απέκλεισε παράλληλα το ενδεχόμενο ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ να επηρεάσει άλλες σεισμογενείς ζώνες της χώρας.

«Είναι πολύ μικρός ο σεισμός, το 5,3, για να έχουμε διέγερση άλλων περιοχών, κοντινών ή κυρίως μακρινών. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

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