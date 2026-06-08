Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιοσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου και στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό.

Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία: στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής ανά τμήματα.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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