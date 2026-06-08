Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το πρωί ότι είναι έτοιμοι για «ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι Φρουροί αναφέρουν ότι έπληξαν τις στρατηγικής σημασίας ισραηλινές αεροπορικές βάσεις του Νεβατίμ και του Τελ Νοφ. «Η Αεροδιαστημική Δύναμη του IRGC ξεκίνησε την «Επιχείρηση Nasr» με τον κωδικό «Ya Heidar Karrar» ως δώρο στους μάρτυρες του 12ήμερου πολέμου, στοχεύοντας σημαντικά κέντρα των στρατηγικών αεροπορικών βάσεων Νεβατίμ και του Τελ Νοβ» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Αυτή η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απάντηση στην πυραυλική επιθετικότητα του παιδοκτονικού σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον αρκετών θέσεων ραντάρ σε τρία μέρη της χώρας μας».

«Όλες οι μάχιμες και επιχειρησιακές μονάδες του IRGC είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένες, διδακτικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα και έχουν ετοιμάσει σχέδια δράσης σύμφωνα με τα σενάρια του εχθρού» αναφέρεται.

Το IRGC, ο ισχυρότερος κλάδος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, έχει ήδη απειλήσει με μια «πλήρη εβδομάδα συνεχών επιθέσεων» σε απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό κατά της Χεζμπολάχ

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Βελαγιατί προς ΗΠΑ: «Η επιλογή είναι δική σας»

Από πλευράς του ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη της επανάστασης για τις διεθνείς υποθέσεις Αλί Ακμπάρ Βελαγιάτι έγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες: Η επιλογή είναι δική σας να σταματήσετε την ανοησία ή να εισέλθετε στην ισορροπία των δύο στενών, η οποία ρυθμίζεται! (τέλη)».

Ο σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τις διεθνείς υποθέσεις συνέχισε: «Η ανοησία του καθεστώτος σήμερα στη Βηρυτό και η σαφής παραβίαση της εκεχειρίας ενεργοποίησαν τον πρώτο κρίκο της αλυσιδωτής αντίδρασής μας».

Πηγή: skai.gr

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