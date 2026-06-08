Tony 2026: Ιστορική υποψηφιότητα για την 96χρονη Τζουν Σκουίμπ

Η Τζουν Σκουίμπ (June Squibb) έγραψε ιστορία στην 79η τελετή απονομής των Βραβείων Τοny στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, καθώς έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία υποψήφια ηθοποιός στην ιστορία του θεσμού. Περπάτησε στο μπλε χαλί, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με λαιμόκοψη V και φλοράλ λεπτομέρειες.

I loved this moment during the Tony Awards opening number lol



Lea Michele (who didn't get a nod for Chess): We don't do it for the awards



June Squibb (the oldest acting nominee at 96): All the parts I've played, I've slayed 'em



Everyone: Leading Lady Marmalade! pic.twitter.com/f2eGk1GaSP June 8, 2026

Η Σκουίμπ απέσπασε την υποψηφιότητα για την Καλύτερη Ερμηνεία Β΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Marjorie Prime», καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε η Λόις Σμιθ, η οποία ήταν 89 ετών όταν προτάθηκε το 2020 για το «The Inheritance» το οποίο και κέρδισε.

«Είμαι ενθουσιασμένη με το τι θα κάνει αυτή η υποψηφιότητα στην καριέρα μου», είχε δηλώσει η ηθοποιός στο περιοδικό PEOPLE τον Μάιο. Μαζί της στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιες οι Μπέτσι Άιντεμ, Μέριλουιζ Μπερκ, Άγια Κας και Λόρι Μέτκαλφ, η οποία ήταν και η νικήτρια.

Ο συμπρωταγωνιστής της στην παράσταση, Ντάνι Μπέρσταϊν, ήταν επίσης υποψήφιος για το Βραβείο Ερμηνείας Β΄ Ανδρικού Ρόλου. «Πλέω σε πελάγη ευτυχίας και για τον Ντάνι!» είχε αναφέρει η Σκουίμπ και πρόσθεσε: «Μοιράζομαι αυτή την υποψηφιότητα με όλους όσους δούλεψαν τόσο σκληρά για να ζωντανέψουν ξανά το "Marjorie Prime"».

Σε σκηνοθεσία της Αν Κάουφμαν, η παράσταση ακολουθεί «μια γυναίκα με άνοια, η οποία συνομιλεί με την τέλεια, ψηφιακή εκδοχή του εκλιπόντος συζύγου της».

Πηγή: skai.gr

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