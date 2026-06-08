Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε διαμέρισμα επί της Λεωφόρου Στρατού, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της επέκτασής της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ συνδράμει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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