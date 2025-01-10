«Αδιάφθοροι»: Λιμενικοί και αστυνομικοί κατηγορούνται για υπεξαίρεση και προστασία 

Διπλό «χτύπημα» των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ. Μετά από καταγγελίες, η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ελέγχει στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά για αξιόποινες πράξεις σε μια σύνθετη υπόθεση. Συνολικά 16 εν ενεργεία στελέχη του λιμενικού που υπηρετούσαν, ή συνεχίζουν να υπηρετούν, στη δίωξη ναρκωτικών του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά καλούνται από τις εσωτερικές υποθέσεις να καταθέσουν ως ύποπτοι για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Γιάννη Σουλιώτη την έρευνα σε βάρος τους διέταξε το ναυτοδικείο Πειραιά μετά από καταγγελίες τεσσάρων ιδιωτών σύμφωνα με τις οποίες τα στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου υπεξαίρεσαν αντικείμενα αξίας και χρήματα κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποίησαν σε σπίτια για υποθέσεις ναρκωτικών δίχως την παρουσία εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα το συνολικό ποσό που φέρεται να υπεξαιρέθηκε σε αυτές τις υποθέσεις ανέρχεται σε 28.000 ευρώ.



Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2023 οι εσωτερικές υποθέσεις είχαν συλλάβει τους επικεφαλής της ίδιας υπηρεσίας με την κατηγορία ότι διακινούσαν κατασχεμένη κοκαΐνη που φυλασσόταν στις αποθήκες του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά.

Η δεύτερη έρευνα

Οι εσωτερικές υποθέσεις έχουν σε εξέλιξη και δεύτερη έρευνα, σε βάρος αστυνομικών αυτή τη φορά, με 19 συλλήψεις, μεταξύ αυτών 4 αστυνομικών. Φέρονται να εισέπρατταν χρήματα για προστασία από οίκους ανοχής και παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, ερευνώνται και για απάτες σε βάρος του δημοσίου με σύσταση εικονικών εταιρειών και μη απόδοση ΦΠΑ.



Ανακοινώσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένονται εντός της ημέρας.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

ΣE EΞEΛIΞH BPIΣKETAI AΠO ΠPΩINEΣ ΩPEΣ ΣHMEPA EΠIXEIPHΣH THΣ YΠHPEΣIAΣ EΣΩTEPIKΩN YΠOΘEΣEΩN ΣΩMATΩN AΣΦAΛEIAΣ ΓIA THN EΞAPΘPΩΣH -2- EΓKΛHMATIKΩN OPΓANΩΣEΩN ΠOY ΔPAΣTHPIOΠOIOYNTAN KATA ΠEPIΠTΩΣH ΣE ΔΩPOΔOKIEΣ KAI ΔΩPOΛHΨIEΣ ME TO ΠPOΣXHMA KAΛYΨHΣ THΣ ΛEITOYPΓIAΣ OIKΩN ANOXHΣ KAI ΛEΣXΩN KAΘΩΣ KAI ΣE AΠATEΣ ΣE BAPOΣ TOY ΔHMOΣIOY MEΣΩ THΣ ΔHMIOYPΓIAΣ EIKONIKΩN ETAIPEIΩN KAI THΣ MH AΠOΔOΣHΣ ΦΠA. MEXPI ΣTIΓMHΣ EXOYN ΣYΛΛHΦΘEI 19 ATOMA METAΞY TΩN OΠOIΩN KAI -4- ENΣTOΛOI THΣ EΛ.AΣ. ΘA AKOΛOYΘHΣEI NEOTEPH ENHMEPΩΣH.

