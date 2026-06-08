Η σειρά των τελικών της Stoiximan GBL επιστρέφει στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι (21:00, ΕΡΤ2, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), με τον Ολυμπιακό να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να ανακτήσει το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ισοφάριση της σειράς σε 1-1.

Οι «πράσινοι» απάντησαν στην ήττα του πρώτου αγώνα, υπερασπίστηκαν την έδρα τους στο Telekom Center με άνετη νίκη 68-58 και έφεραν τη σειρά στα ίσα, διατηρώντας πλέον ακέραιες τις ελπίδες τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να εκμεταλλευτούν ξανά την έδρα τους σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τη συνέχεια των τελικών.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν υπολογίζει πλέον και στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος επέστρεψε στη δράση, ωστόσο αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα, που θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή των ξένων, καθώς μένει να φανεί αν ο Τούρκος τεχνικός θα διατηρήσει εκτός δωδεκάδας τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ, όπως είχε συμβεί στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς, ή αν θα προχωρήσει σε αλλαγές.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, εκτός πλάνων παραμένουν οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ και Μόντε Μόρις, οι οποίοι δεν βρίσκονται στο ρόστερ του πρωταθλήματος, ενώ αμφίβολη είναι η κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να αποφασίσει και για τους ξένους που θα μείνουν εκτός αποστολής, με την εξάδα του Ολυμπιακού να είναι μέχρι στιγμής διαφορετική μεταξύ των δύο πρώτων παιχνιδιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και γύρω από τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης, καθώς οι ορισμοί αναμένεται να γίνουν γνωστοί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, σε μια σειρά που έχει ήδη συνοδευτεί από έντονη συζήτηση και αντιδράσεις γύρω από τη διαιτησία.

Με τη σειρά στο 1-1 και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται, το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο νικητής θα πάρει σημαντικό προβάδισμα στη διεκδίκηση του φετινού πρωταθλήματος.

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