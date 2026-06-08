Ο Λιούις Χάμιλτον έστειλε φιλάκι στην Κιμ Καρντάσιαν από το βάθρο της F1 (video)

Ο Λιούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν τράβηξαν όλα τα βλέμματα στο Γκραν Πρι του Μονακό, με ένα τρυφερό στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Ο 41χρονος Βρετανός οδηγός της Φόρμουλα 1 ανέβηκε στο βάθρο μετά τη δεύτερη θέση που κατέκτησε στον αγώνα, πίσω από τον 19χρονο Κίμι Αντονέλι, και δεν έκρυψε τη χαρά του. Την ώρα που παραλάμβανε το τρόπαιό του από την πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, η Κιμ Καρντάσιαν τον κατέγραφε με το κινητό της, εμφανώς περήφανη.

Kim Kardashian watches on as Lewis Hamilton lifts the P2 trophy on the podium! 🏆✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/2OcFYWIR6I — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Λίγο αργότερα, ο Χάμιλτον σήκωσε το τρόπαιο ψηλά, χαιρέτησε την ομάδα του και έστειλε ένα φιλί προς την Κιμ, η οποία χαμογέλασε και τον χειροκρότησε. Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας επέλεξε για την εμφάνισή της ένα εφαρμοστό κρεμ φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, μαύρες γόβες και γυαλιά ηλίου, ενώ στο πλευρό της βρισκόταν η αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν.

Sir Lewis Hamilton and Kimi Kardashian post race: https://t.co/BKYfBFBcpp — Mugiwara Luffy (@Toretto44Offcl) June 7, 2026

Η παρουσία της Κιμ στο Μονακό ήταν η πρώτη μεγάλη εμφάνισή της σε αγώνα της Φόρμουλα 1 στο πλευρό του Χάμιλτον, με τα ξένα μέσα να σχολιάζουν πως η σχέση τους φαίνεται πλέον να περνά σε πιο δημόσια φάση. Παράλληλα, η ίδια βρέθηκε και στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων, όταν φάνηκε να αγνοεί τον γνωστό δημοσιογράφο και πρώην οδηγό, Μάρτιν Μπραντλ, ο οποίος προσπάθησε να της μιλήσει ζωντανά στην πίστα.

POV: Lewis Hamilton just won Monaco… and the internet!

From the top of the podium, Hamilton blows a smooth kiss straight to his gorgeous girlfriend Kim Kardashian 💋❤️

Monaco nights hitting different when you’ve got the W and the baddest on your arm 🏎️✨ pic.twitter.com/zQn4bEmpP4 — Vheeki Tom Tom 🍬🍬 (@Vheeki_tori) June 7, 2026

Παρά τις αντιδράσεις, το στιγμιότυπο με τον Λιούις Χάμιλτον να της στέλνει φιλί από το βάθρο ήταν εκείνο που έκλεψε την παράσταση, κάνοντας τους θαυμαστές τους να μιλούν για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της χρονιάς.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο οδηγός της Ferrari ρωτήθηκε για το γεγονός ότι είχε έναν «διάσημο υποστηρικτή» στα πιτ. «Είναι υπέροχο που ήρθε εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο και έχω την υποστήριξή της», απάντησε, χωρίς όμως να αναφέρει κάποιο όνομα. «Η προσέλευση των φίλων μου, αλλά και του κόσμου γενικότερα ήταν απίστευτη. Δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω. Είναι υπέροχο να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που σε στηρίζουν και εκείνη το κάνει αυτό για μένα καθημερινά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.