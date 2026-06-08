Αρμενία: «Ιστορική νίκη» για το φιλοευρωπαϊκό κόμμα του Πασινιάν στις βουλευτικές εκλογές

«Iστορική νίκη» πέτυχε στις βουλευτικές εκλογές της Αρμενίας το «Πολιτικό Συμβόλαιο», το φιλοευρωπαϊκό κόμμα του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Πασινιάν υποστήριξε ότι το κόμμα του επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα χθες Κυριακή, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα από λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο των εκλογικών τμημάτων έδειχναν ότι συγκεντρώνει περίπου το 54% των ψήφων.

Ο βασικός αντίπαλός του, η φιλορωσική συμμαχία, «Ισχυρή Αρμενία» βρισκόταν στη δεύτερη θέση με ποσοστό 23,5%. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αρμενίας αναμένεται αργότερα μέσα στη μέρα να ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα.

Οι πρώτες εκλογές μετά την απώλεια του Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Οι εκλογές αυτές, οι πρώτες μετά την απώλεια της αμφισβητούμενης περιοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από την Αρμενία υπέρ του Αζερμπαϊτζάν το 2023, θεωρήθηκαν κρίσιμο δημοψήφισμα για την κατεύθυνση της χώρας. Από τη μία πλευρά βρισκόταν ο Πασινιάν, ο οποίος είχε λάβει τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και από την άλλη ο ρωσο-αρμένιος επιχειρηματίας Σαμβελ Καραπετιάν.

«Το μέλλον της Αρμενίας θα βασιστεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της κρατικής υπόστασης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», δήλωσε ο Πασινιάν μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος την Κυριακή.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις με τη στήριξη των ευρωπαίων εταίρων της χώρας. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός μας εταίρος στην εφαρμογή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων», ανέφερε.

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη υπό τη σκιά ανησυχιών για πιθανή ρωσική ανάμειξη. Οι αρμενικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο τη σύλληψη περισσότερων από 40 ατόμων στο πλαίσιο έρευνας για εκτεταμένο κύκλωμα εξαγοράς ψήφων, το οποίο φέρεται να συνδέεται με το κόμμα «Ισχυρή Αρμενία».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έξι από τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν μέλη του κόμματος του Καραπετιάν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συλλήψεις «δεν πρόκειται να αλλάξουν τη βούληση των Αρμενίων ψηφοφόρων».

Ο Καραπετιάν διεξήγαγε την προεκλογική του εκστρατεία από την κατοικία του, καθώς από τον περασμένο Ιούλιο τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με την κατηγορία ότι προέβη σε «δημόσιες εκκλήσεις για σφετερισμό της εξουσίας», κατηγορία που απορρίπτει ως πολιτικά υποκινούμενη.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του σε εκλογικό κέντρο, όπου μεταφέρθηκε υπό συνοδεία, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ο αρμενικός λαός θα κάνει τη σωστή επιλογή και η χώρα θα αποκτήσει επιτέλους μια νόμιμη κυβέρνηση».

Τον Μάιο, το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς δεκάδων χιλιάδων Αρμενίων που ζουν στη Ρωσία προκειμένου να ψηφίσουν στις εκλογές, με στόχο την αποδυνάμωση του Πασινιάν.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ο Πασινιάν έχει ακολουθήσει πιο φιλοδυτική πορεία. Παρότι η Αρμενία παραμένει μέλος της κοινής αγοράς με τη Ρωσία, η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης προς τη Μόσχα μειώθηκε σημαντικά μετά την αδράνεια των ρωσικών δυνάμεων κατά την ανάκτηση του ελέγχου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν το 2023.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός είχε δηλώσει τότε ότι «οι Ρώσοι ειρηνευτές απέτυχαν στην αποστολή τους», ενώ έκτοτε έχει ενισχύσει τους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ Το 2024 το Ερεβάν ανέστειλε τη συμμετοχή του στη στρατιωτική συμμαχία με τη Ρωσία και έκτοτε η κυβέρνησή του έχει εκφράσει την πρόθεσή της να προχωρήσει προς την ένταξη στην ΕΕ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κρεμλίνου.

Κάγια Κάλας: Η Αρμενία επέλεξε ένα «μέλλον στην Ευρώπη» παρά τις ρωσικές πιέσεις

Η Αρμενία επέλεξε «το μέλλον της στην Ευρώπη», παρά τις ρωσικές πιέσεις, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, την επομένη των βουλευτικών εκλογών τις οποίες φέρεται να κέρδισε ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν.

«Ασφαλώς η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται, ωστόσο φαίνεται πως, παρά την ισχυρή ρωσική πίεση, οι άνθρωποι επιλέγουν εντούτοις ένα ευρωπαϊκό μέλλον, κάτι που είναι καλό πράγμα», δήλωσε η Κάλας πριν από την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κύπρο.

Πηγή: skai.gr

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