Χωρίς ιατρό έχει μείνει το νησί της Ερείκουσας, μετά τη μετακίνηση του αγροτικού ιατρού στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας, προκειμένου να παρακολουθήσει ειδικότητα. Εξαιτίας του γεγονότος, αποχώρησαν οι περισσότεροι των κατοίκων και στο νησί έμειναν μόνο δεκαπέντε άτομα.

Ο Αντιδήμαρχος Ερείκουσας, Αναστάσιος Αργυρός, μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα διαρκές πρόβλημα το οποίο δυστυχώς καλύπτεται με εμβαλωματικές λύσεις. Όπως εξήγησε, τον Ιούλιο η 6η ΥΠΕ προχώρησε στην προκήρυξη τοποθέτησης αγροτικού ιατρού στο νησί, πράγμα που έγινε. Πριν ένα μήνα ωστόσο, άνοιξε θέση ειδικότητας στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, την οποία αποδέχθηκε ο γιατρός και αποχώρησε από το ακριτικό νησί.

Σε επικοινωνία που είχε ο Αντιδήμαρχος με την 6η ΥΠΕ, του ανέφεραν ότι η νέα προκήρυξη δεν μπορεί να γίνει πριν από τον ερχόμενο Μάιο και η τοποθέτηση τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι το νησί θα μείνει για επτά μήνες χωρίς τον μοναδικό ιατρό, ο οποίος καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων – μεγάλης κατά κύριο λόγο ηλικίας – αλλά και τους επισκέπτες κατά την έναρξη της τουριστικής σεζόν την άνοιξη.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από τους πενήντα κατοίκους που παραμένουν στο νησί το χειμώνα, με την αποχώρηση του ιατρού έμειναν μόλις δεκαπέντε! Ο κ. Αργυρός ανέφερε ότι η διαρκής κάλυψη του νησιού από ιατρό, είναι ένα από τα προαπαιτούμενα παραμονής κατοίκων και μάλιστα νέων σε ηλικία σε ακριτικά νησιά όπως τα Διαπόντια.

Πηγή: skai.gr

