Στο Θριάσιο Νοσοκομείο, σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ, νοσηλεύεται έπειτα από επίθεση και ξυλοδαρμό ένας ηλικιωμένος άνδρας.

Ο 80χρονος πήγε να κόψει λεμόνια από τη λεμονιά ενός σπιτιού και ο 64χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Ιφιγένειας, όταν ο 80χρονος είχε ανέβει στα κάγκελα της αυλής του σπιτιού του 64χρονου και προσπάθησε να κόψει μερικά λεμόνια.

Ο 80χρονος όμως έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και έτσι οι δύο άνδρες ήρθαν σε αντιπαράθεση, κατά την διάρκεια της οποίας ο 64χρονος έσπρωξε τον ηλικιωμένο με αποτέλεσμα αυτός να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Το περιστατικό συνέβη στις 9 Ιανουαρίου στο Ίλιον.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.



