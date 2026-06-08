«Θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση». Με ανακοίνωσή τους, οι Χούθι ανακοίνωσαν μπλόκο στην ισραηλινή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και απειλούν με πλήγματα.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης εξαπέλυσαν μια πυραυλική επιδρομή που στόχευε ευαίσθητους ισραηλινούς εχθρικούς στόχους στην κατεχόμενη περιοχή Γιάφα, οι πυραυλικές επιθέσεις πέτυχαν τους στόχους τους με ακρίβεια.



»Δηλώνουμε πλήρη και ολική απαγόρευση της ισραηλινής θαλάσσιας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και θεωρούμε όλες τις εχθρικές κινήσεις νόμιμους στρατιωτικούς στόχους για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας από τη στιγμή που εκδίδεται αυτή η ανακοίνωση.



»Βεβαιώνουμε ότι θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση και οι στρατιωτικές μας επιχειρήσεις θα ενταθούν σύμφωνα με τις εξελίξεις στο πεδίο, τη μάχη και σε συνδυασμό με τον άξονα του Τζιχάντ και της αντίστασης.



»Βεβαιώνουμε το δικαίωμα του λαού μας και των λαών του ελεύθερου έθνους μας να αντιμετωπίσουν την αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα.



»Δεν θα μείνουμε άπραγοι μπροστά στην άδικη πολιορκία που επιβάλλεται στον λαό μας και στους λαούς του άξονα του τζιχάντ και της αντίστασης στην Παλαιστίνη, τη Γάζα, το Ιράν, τον Λίβανο και το Ιράκ.



»Όλες οι προσπάθειες του εχθρού θα αποτύχουν, με τη βούληση του Αλλάχ, και οι επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν όσο η επιθετικότητα και η πολιορκία εναντίον μας και του άξονα του τζιχάντ και της αντίστασης συνεχίζονται».

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Το Ιράν έτοιμο για «ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα»

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το πρωί ότι είναι έτοιμοι για «ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι Φρουροί αναφέρουν ότι έπληξαν τις στρατηγικής σημασίας ισραηλινές αεροπορικές βάσεις του Νεβατίμ και του Τελ Νοφ. «Η Αεροδιαστημική Δύναμη του IRGC ξεκίνησε την «Επιχείρηση Nasr» με τον κωδικό «Ya Heidar Karrar» ως δώρο στους μάρτυρες του 12ήμερου πολέμου, στοχεύοντας σημαντικά κέντρα των στρατηγικών αεροπορικών βάσεων Νεβατίμ και του Τελ Νοβ» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Αυτή η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απάντηση στην πυραυλική επιθετικότητα του παιδοκτονικού σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον αρκετών θέσεων ραντάρ σε τρία μέρη της χώρας μας».

«Όλες οι μάχιμες και επιχειρησιακές μονάδες του IRGC είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένες, διδακτικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα και έχουν ετοιμάσει σχέδια δράσης σύμφωνα με τα σενάρια του εχθρού» αναφέρεται.

Το IRGC, ο ισχυρότερος κλάδος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, έχει ήδη απειλήσει με μια «πλήρη εβδομάδα συνεχών επιθέσεων» σε απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό κατά της Χεζμπολάχ

Από πλευράς του ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη της επανάστασης για τις διεθνείς υποθέσεις Αλί Ακμπάρ Βελαγιάτι έγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες: Η επιλογή είναι δική σας να σταματήσετε την ανοησία ή να εισέλθετε στην ισορροπία των δύο στενών, η οποία ρυθμίζεται! (τέλη)».

Πηγή: skai.gr

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