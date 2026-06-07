Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννιά γατιών σε οικόπεδο στην Καλαμαριά.

Ο 55χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα των 30.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.

Συνολικά πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε οικόπεδο περιοχή της Καλαμαριάς.

Ο 55χρονος συνελήφθη χθες βράδυ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και σε βάρος του βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.