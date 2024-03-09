Κύκλωμα νοθείας καυσίμων και ποτών: «Ιερέας», «Μάγος» κι αποκαλυπτικοί διάλογοι

«Στο φως» έρχονται οι αποκαλυπτικοί διάλογοι, τα συνθηματικά ονόματα αλλά και ο γενικότερος τρόπος δράστης του κυκλώματος που νόθευε ποτά και καύσιμα.

Ο 62χρονος αρχηγός οργάνωσης είχε την κωδική ονομασία “Πάτερ”, καθώς παλαιότερα ήταν ιερωμένος στο Λονδίνο ενώ άλλο μέλος της οργάνωσης, 65 ετών, που ήταν υπεύθυνο για τις νοθεύσεις καυσίμων είχε παρατσούκλι «Μάγος».

Παράλληλα υπήρχαν άλλα 28 άτομα που είχαν την δυνατότητα παρασκεύης 260 τόνων σε 45 ημέρες.

Ενδεικτική ήταν η συνομιλία που είχε η οργάνωση μετά από ζημιά που προκάλεσαν τα νοθευμένα καύσιμα σε πρατήριο στην Καλαμάτα.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Ιερέας

Σε κάθε παλέτα, 120 και τα 5 κυβικά που φύγανε Καλαμάτα, γ…..νε ένα μαγαζί, γιατί του είχαμε πει, ένα προς ένα δουλεύετε και όταν λέμε γ…..νε το μαγαζί, άμα δεν είσαι εσύ και εγώ, ζητάνε αυτόν που τον έστειλε να γ…. .

Και λέω πάει αυτός, Θεσσαλονίκη είναι.

Mάγος

41χρονος

Οκ

Ιερέας



Ένα μαγαζί γ……. στην Καλαμάτα, γιατί ένα προς ένα καθαρή βενζίνη είπαμε, ότι είναι ένα προς ένα, ότι έχει καθαρή βενζίνη μέσα.

57χρονος

Σου εξήγησα ότι ο φίλος μου ο φαρμακοποιός (ποτοποιός), που απευθύνθηκα εγώ, μπορεί να τα ψωνίσει γιατί έχει άδεια ιατρικών φαρμάκων (αιθυλική αλκοόλη), μου λέει να δω τι είναι και θα τα παραγγείλουμε, να σου πω πόσο κάνουν και τα λοιπά.

Ιερέας

Εντάξει θα σου πω.

57χρονος

Θέλω φάρμακα (αιθυλική αλκοόλη) για ζώα μικρά (ποτά), από μια μονάδα που είναι στον Άγιο Δημήτριο, αν μπορέσουμε να το κάνουμε, είναι κάθε εβδομάδα, είναι θα σου πω τώρα, είναι 50 κωδικοί από 1.000 κομμάτια ο κάθε κωδικός.

Ιερέας

Εντάξει θα το κάνουμε.

57χρονος

Φάρμακα για μικρά ζώα.

Συνολικά 20 άτομα συνελήφθησαν από την Αστυνομία τα οποία εισήγαγαν και παρήγαγαν χημικά προϊόντα για τη νόθευση καυσίμων, ενώ παράλληλα εισήγαγαν παράνομα αιθυλική αλκοόλη για τη νόθευση ποτών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη 10 μέλη της.

Βασικό χώρο για τις δραστηριότητές τους χρησιμοποιούσαν χώρο στάθμευσης φορτηγών οχημάτων στον Ασπρόπυργο, όπου κατέληγαν τόσο οι ποσότητες της αιθυλικής αλκοόλης όσο και οι ποσότητες των χημικών διαλυτών και των νοθευμένων καυσίμων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία υγρών καυσίμων και αιθυλικής αλκοόλης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση των νόμων περί όπλων, περί ανταγωνισμού και των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, προέκυψε η συγκρότηση δομημένης και με διαρκή δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική εισαγωγή από τη Βουλγαρία χημικών προϊόντων, με σκοπό τη νοθεία καυσίμων και αιθυλικής αλκοόλης, χωρίς την καταβολή φόρων και δασμών.

Παράλληλα, εκμεταλλευόμενοι τη νόμιμη λειτουργία εταιρείας απολυμαντικών, λειτουργούσαν και παράνομο εργοστάσιο παρασκευής χημικών διαλυτών κατάλληλων για νόθευση καυσίμων.

Για τον σκοπό αυτό, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είχε συγκροτήσει τρεις ανεξάρτητες υποομάδες, με κατάλληλη υποδομή και τεχνικό εξοπλισμό. Από αυτές οι δύο ασχολούνταν με τη διοχέτευση χημικών διαλυτών σε πρατήρια υγρών καυσίμων, είτε μέσω της εισαγωγής τους από τη Βουλγαρία είτε λειτουργώντας το παράνομο εργοστάσιο παραγωγής αυτών, ενώ η τρίτη στη μεταφορά λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης σε ποτοποιίες, μέσω των οποίων ακολούθως διοχετεύονταν στην εγχώρια αγορά για κατανάλωση.

Τα μέλη των υποομάδων είχαν συγκεκριμένους ρόλους, όπως:

η αναζήτηση χημικών διαλυτών, αποθηκευτικών χώρων και φορτηγών οχημάτων,

η συνεννόηση με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Βουλγαρίας, για τον χρόνο και τρόπο εισαγωγής των χημικών διαλυτών, καθώς και τη μετέπειτα μεταφορά και αποθήκευση,

η ανεύρεση και παραγγελία πρώτων υλών για την παραγωγή χημικών διαλυτών,

η εποπτεία της διαδικασίας παραγωγής και μεταφοράς των διαλυτών και

η προμήθεια και διακίνηση της λαθραία εισαγόμενης αιθυλικής αλκοόλης σε επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών.

Χρησιμοποιούνταν δύο αποθηκευτικοί χώροι στη Δυτική Αττική, στους οποίους έφταναν αρχικά οι χημικοί διαλύτες από τη Βουλγαρία και στη συνεχεία κατέληγαν στον παραπάνω χώρο στάθμευσης, όπου πραγματοποιούνταν η νόθευση του αγνώστου προελεύσεως καυσίμου.

Παράλληλα, σε τρίτο χώρο, ανεξάρτητο από τους δυο προηγούμενους, υπήρχε έδρα εταιρίας, η οποία λόγω της δραστηριότητάς της προμηθευόταν όλα τα απαραίτητα χημικά υλικά, για την παραγωγή παράνομων χημικών διαλυτών, οι οποίοι αμέσως μετά κατέληγαν στον ίδιο χώρο στάθμευσης, ώστε να διοχετευτούν με βυτιοφόρα υγρών καυσίμων στα πρατήρια.

Αναφορικά με την προμήθεια και διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης, εκμεταλλεύονταν το δίκτυο που διατηρεί ο φερόμενος ως αρχηγός για το λαθρεμπόριο καυσίμων και οι ποσότητες αποθηκεύονταν στις ίδιες εγκαταστάσεις, απ' όπου παραλαμβάνονταν από μέλος της τρίτης υποομάδας, είτε με το δικό του όχημα είτε με οχήματα από εταιρία ενοικιάσεων, ώστε να παραδοθούν στη συνέχεια σε πελάτες ποτοποιίες και επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (5/3), στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, αφού τα μέλη της οργάνωσης είχαν προβεί στην παραγωγή τριάντα τόνων χημικών διαλυτών, την μεταφορά αυτών με φορτηγό όχημα στον χώρο στάθμευσης στον Ασπρόπυργο και την μετάγγιση των χημικών διαλυτών σε βυτιοφόρο όχημα, το οποίο στη συνέχεια μετέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 6 πρατήρια υγρών καυσίμων, 1 χώρο στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, 7 οικίες, 2 αποθήκες, 1 εταιρία παραγωγής απολυμαντικών και χονδρικού εμπορίου χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης, 1 εταιρία χονδρικού εμπορίου ποτών και 2 ποτοποιίες.

Από τις έρευνες αυτές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 85.265 λίτρα χημικών διαλυτών,

• 12.101 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης άνευ νομίμων παραστατικών,

• 5.762 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης,

• 746 λίτρα λοιπών αλκοολούχων υγρών,

• 12 Ι.Χ.Ε., από τα οποία τα 6 απασχολούσαν, ενώ 3 θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών,

• 4 Ι.Χ. φορτηγά οχήματα,

• 2 βυτιοφόρα οχήματα,

• 4 κυνηγετικές καραμπίνες,

• 8 κινητά τηλέφωνα και

• το χρηματικό ποσό των 78.955 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι ποσότητες των παράνομων χημικών διαλυτών που διακινήθηκαν από την πρώτη υποομάδα ανέρχονται σε 111 τόνους και από τη δεύτερη σε 150 τόνους, ενώ οι δασμοί και οι λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο, τόσο από τις κατασχεθείσες όσο και από τις διακινηθείσες ποσότητες χημικών διαλυτών, λαθραίων καυσίμων, αιθυλικής αλκοόλης και λοιπών αλκοολούχων ποτών ξεπερνούν τα 1.200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.