«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ»- Δυνατότητα νέων αιτήσεων με την επαναδιάθεση πόρων ύψους 6,4 εκατ. ευρώ

Δυνατότητα υποβολής επιπλέον αιτήσεων μέσω της επαναδιάθεσης πόρων, που αγγίζουν τα 6,4 εκατ. ευρώ, στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», παρέχεται μετά την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 358265/Β' 6700/27-11-2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα επιδοτήσεων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» μέσω της εν λόγω ΚΥΑ, η οποία ορίζει προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή, δίνουν στο Υπουργείο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει με βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των 45 ημερών για αιτήσεις που είχαν υπαχθεί σε αποφάσεις υπαγωγής έως 27/11/2023, διαπιστώθηκε ότι από τους 5.832 αιτούντες, οι οποίοι όφειλαν να υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 3.040 δεν ανταποκρίθηκαν. Οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν, με αποτέλεσμα να αποδεσμευτεί ποσό 6.392.916,37 ευρώ για νέες αιτήσεις.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής νέων αιτήσεων είναι από σήμερα Τρίτη 16 Ιανουαρίου και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου ποσού.

