Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, η διευθύντρια και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση διαφθοράς, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο υπάλληλοι και οι απολογίες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους συλληφθέντες

Οι δύο γυναίκες, μαζί με τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους, οδηγήθηκαν σήμερα στις 10:30 το πρωί, στο Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας, προκειμένου να απολογηθούν και τελικά ανακοινώθηκε, η προφυλάκισή τους.

Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή, διατάχθηκε ο εγκλεισμός τους σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι κατηγορούμενες αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Μάλιστα αναφορικά με τα ποσά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η διευθύντρια της ΔΟΥ υποστηρίζει ότι έχουν να κάνουν με έσοδα της ΔΟΥ ενώ λέει ότι ο επιχειρηματίας που κατήγγειλε εκβιασμό την παγίδευσε.

Στους άλλους δύο υπαλλήλους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ ορίστηκε εγγύηση 10.000 ευρώ και η παρουσία τους δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει καταθέσεις επιχειρηματιών που υποστηρίζουν πως έπεσαν στα δίχτυα της εγκληματικής τους δράσης. Παράλληλα υπάρχουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες που τους καίνε.

Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.

Οπτικά ντοκουμέντα, αποτυπώνουν την διεκπεραιώτρια του κυκλώματος, την στιγμή που βγαίνει από την εφορία κρατώντας στα χέρια της φάκελο που της έδωσε η διευθύντρια μετά από εκβιασμό επιχειρηματία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

