ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται φτερούγες κοτόπουλου με σαλμονέλα

Φτερούγες κοτόπουλου ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια ελέγχων, προέβη σε δειγματοληψία νωπού παρασκευάσματος από κρέας πουλερικών που προορίζεται να καταναλωθεί μαγειρεμένο, με την εμπορική ονομασία "ΜΠΑΧΑΡΩΜΕΝΗ ΦΤΕΡΟΥΓΑ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΑ" με αριθμό Lot 240618.12318 και ημερομηνία λήξης 18/06/2024.

Το συγκεκριμένο προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ.

Μετά από την εξέταση του δείγματος από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

