Ολοκλήρωσε την απολογία στην ανακρίτρια ο Απόστολος Λύτρας που αντιμετωπίζει κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κακούργημα για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του, επίσης δικηγόρου.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας τού επέβαλαν περιοριστικούς όρους να μην πλησιάσει το θύμα και τον άφησαν ελεύθερο.

Οι όροι που επιβλήθηκαν είναι υποχρέωση μετοίκισης από το κοινό σπίτι, όπου διαμένει με τη σύζυγο του, απαγόρευση να μην την πλησιάζει και υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης.

Τι μέτρησε για την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση του θύματος ότι ο άγριος ξυλοδαρμός έγινε για πρώτη φορά και ουδέποτε είχε συμβεί κάτι στο παρελθόν, όπως και η κατάθεση της πρώην συζύγου του, που τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν ότι στο ακροατήριο, όταν έγινε η δίκη αυτή, ανακάλεσε.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι μετά τα αδιάσειστα ευρήματα της αναφοράς του γιατρού που τον κατήγγειλε, ο κατηγορούμενος δικηγόρος ομολόγησε και επιχείρησε να δικαιολογήσει την πράξη του επιρρίπτοντας ευθύνη στο θύμα με κάποια τηλεφωνικά μηνύματα, τα οποία κατά τις πληροφορίες αυτές τον εξόργισαν.

Πάντως, η αναφορά του γιατρού που καθόρισε τη σύλληψη και την άσκηση δίωξης κάνει λόγο για κατάγματα και βαριές κακώσεις σε πρόσωπο, κεφάλι και χέρια.

O ίδιος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε μετανιωμένος και ανέφερε ότι θα επιχειρήσει να θεραπευθεί ζητώντας συγνώμη από τη σύζυγο του και τις κόρες του.

Η αναφορά που τον έκαψε

Η υπόθεση έφθασε στις αρχές, όταν ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής, όπου προσήλθε η σύζυγος του ποινικολόγου με βαριά τραύματα σε πρόσωπο, κεφάλι και χέρια, εφάρμοσε τη νέα νομοθεσία που επιβάλλει την άμεση καταγγελία στις αρχές, από γιατρούς, εκπαιδευτικούς, ψυχιάτρους και λοιπούς που έρχονται σε επαφή με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Μάλιστα ο νόμος προβλέπει ως υποχρέωση των παραπάνω προσώπων την καταγγελία στις αρχές, ανεξάρτητα αν το θύμα επιθυμεί να καταγγείλει η αν αρνείται ότι υπήρξε αποδέκτης βίαιης συμπεριφοράς.

Ο νόμος αυτός, γνωστός ως νόμος Φλωρίδη, εφαρμόζεται τελευταία και αφορά γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, ανάπηρους και κάθε ευάλωτο άτομο, που δέχεται βία ακόμα κι αν δεν θέλει - κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά- να προβεί σε καταγγελία.

Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μάλιστα ειδικό προστατευτικό καθεστώς στους καταγγέλλοντες γιατρούς, εκπαιδευτικούς η άλλους, για να μην στοχοποιούνται από τους θύτες, καθώς προβλέπεται ότι μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις καλούνται σε κατάθεση αλλιώς λαμβάνεται υπόψη η αναφορά τους.

Αντιφάσεις

Η όλη υπόθεση με τον Απόστολο Λύτρα που συνελήφθη μετά την αναφορά του γιατρού ιδιωτικής κλινικής, όταν έφθασε εκεί η σύζυγος του με βαριά τραύματα, ξεκίνησε όταν ο γιατρός έκανε χρήση του νέου νόμου, όταν δεν πείστηκε ότι τα βαριά τραύματα, κατάγματα και βαριές κακώσεις, δεν ήταν από πέσιμο στη σκάλα όπως ισχυριζόταν θύμα και θύτης, αλλά από βίαιο περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού.

Μετά τη σύλληψη ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος.

Ακολούθησε η μετάβαση της ανακρίτριας Χριστίνας Σαλάπα στο σπίτι του γνωστού δικηγόρου όπου εξετάστηκε το θύμα, ενώ ο ίδιος απολογούμενος έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αναφορά του γιατρού με σαφή περιγραφή καταγμάτων, βαρύτατων κακώσεων και λοιπά καθόρισε τη συνέχεια της υπόθεσης, τόσο από την πλευρά του θύματος όσο και του δράστη ο οποίος κατά πληροφορίες εμφανίστηκε να ομολογεί επιχειρώντας να δικαιολογήσει την βαρύτατη πράξη του.

Πάντως, όπως έγινε γνωστό ο ίδιος είχε εμπλακεί και παλιότερα εμπλακεί σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όταν η πρώην σύζυγος του τον είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό. Παραμένει άγνωστο τί απέγινε αυτή η ιστορία.

Ωστόσο σήμερα η πρώην σύζυγος του και άλλα συγγενικά του πρόσωπα βρέθηκαν στα δικαστήρια να του συμπαρασταθούν.

Σε κάθε περίπτωση η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, με ποινές από πέντε ως 20 χρόνια αλλά και σειρά άλλων διατάξεων όπως η υποχρέωση γιατρών εκπαιδευτικών και άλλων να καταγγέλουν, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς καθώς τα εγκλήματα αυτού του τύπου είναι πολύ συχνά, αποδεικνύεται ότι έχουν διαταξική διασπορά και αποτελούν μια από τις πλέον σκοτεινές πλευρές της εγκληματικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την υπόθεση του γνωστού δικηγόρου, γίνεται αντιληπτό, ότι δεν αρκούν μόνον οι αυστηροί νόμοι για να παταχθούν αυτά τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμες διατάξεις έξυπνες που αποδίδουν.

Και εδώ να σημειώσουμε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζει και νέο πακέτο παρόμοιων προστατευτικών διατάξεων.

