Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μία 9χρονη μαθήτρια από την ευρύτερη περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του 9χρονο κορίτσι έχει προσβληθεί από μηνιγγίτιδα με τους γιατρούς της μονάδας να το παρακολουθούν στενά.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη Πέμπτη με υψηλό πυρετό και εξανθήματα, ενώ το αισιόδοξο είναι ότι ο οργανισμός της φαίνεται να ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή των γιατρών.

