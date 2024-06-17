Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα επιδεινωθούν έως τα τέλη του Ιουλίου, ύστερα από σειρά ρωσικών πληγμάτων στις ενεργειακές της υποδομές.

Η Μόσχα εξαπέλυσε εκστρατεία βομβαρδισμών τους τελευταίους μήνες, με στόχο τα βασικά ουκρανικά κέντρα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και καταστρέφοντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το ήμισυ της ενεργειακής δυναμικότητας της χώρας.

«Κατά τις επόμενες εβδομάδες, η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι είναι σήμερα», προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι, διευθυντής του εθνικού διαχειριστή Ukrenergo.

Σύμφωνα με τον πάροχο ενέργειας, οι εργασίες συντήρησης στους πυρηνικούς σταθμούς, οι κακές καιρικές συνθήκες και η ανεπαρκής εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα εντείνουν τις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις, προβλέποντας έως και 12 ώρες διακοπής την ημέρα.

Ο Κουντρίτσκι διευκρίνισε ότι αυτή «η κατάσταση θα συνεχιστεί έως το τέλος του Ιουλίου».

Το Κίεβο αναγκάστηκε να ζητήσει από τους ευρωπαίους γείτονές του να εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια για να καλυφθούν τα ελλείμματα του κατεστραμμένου δικτύου.

Η ενεργειακή ασφάλεια και η αποκατάσταση του ουκρανικού ηλεκτρικού δικτύου ήταν ένα από τα 10 σημεία στο σχέδιο ειρήνης του προέδρου Ζελένσκι, που συζητήθηκε σε διάσκεψη για την ειρήνη στην Ελβετία το περασμένο σαββατοκύριακο, στην οποία δεν προσεκλήθη η Ρωσία.

Η πρώτη εκστρατεία ρωσικών πληγμάτων με στόχο κυρίως ενεργειακές μονάδες είχε ως αποτέλεσμα τον χειμώνα 2022-2023 εκατομμύρια Ουκρανοί να μείνουν χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

