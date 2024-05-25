Εντολή για εσωτερικό έλεγχο επί της διαδικασίας επιστροφών φόρων, αλλά και χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, έδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μετά την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί τόσο στις ΔΟΥ, δειγματοληπτικά, από όλη την Ελλάδα, σε πρώτη φάση, όσο και στο κεντρικό σύστημα. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται ο έλεγχος από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ στην ΔΟΥ Χαλκίδας, μέσω της εξέτασης και ανάλυσης όλων των αρχείων, δεδομένης και της εντολής του κ. Πιτσιλή για έλεγχο σε βάθος πενταετίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποθέσεις ελέγχου μεταφέρονται από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, και οι ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.

Αρνούνται τις κατηγορίες η προϊσταμένη και μια ακόμη υπάλληλος

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενες μετά τις απολογίες τους, η προϊσταμένη και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται στην υπόθεση εκβιασμών πολιτών. Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή, διατάχθηκε ο εγκλεισμός τους σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι κατηγορούμενες αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Μάλιστα αναφορικά με τα ποσά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η διευθύντρια της ΔΟΥ υποστηρίζει ότι έχουν να κάνουν με έσοδα της ΔΟΥ ενώ λέει ότι ο επιχειρηματίας που κατήγγειλε εκβιασμό την παγίδευσε.

Στους άλλους δύο υπαλλήλους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ ορίστηκε εγγύηση 10.000 ευρώ και η παρουσία τους δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει καταθέσεις επιχειρηματιών που υποστηρίζουν πως έπεσαν στα δίχτυα της εγκληματικής τους δράσης. Παράλληλα υπάρχουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες που τους καίνε.

Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.

