Αιχμές κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σημειώνοντας ότι παρότι το 2021 είχε στηρίξει τον Νίκο Ανδρουλάκη, πλέον «δεν είναι η επιλογή που θα μας πάει μπροστά και θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία».

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος πήρε θέση και για την πιθανή υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές της Χαριλάου Τρικούπη, υπογραμμίζοντας:

«Μακάρι να είναι υποψήφιος ο Χάρης Δούκας. Εγώ θέλω το ΠΑΣΟΚ να έχει στις διαδικασίες του δυνατά πρόσωπα. Πρέπει να βρούμε "πρωθυπουργίσιμο" πρόσωπο».

Όπως είπε, εκείνοι που θέλουν να είναι υποψήφιοι, «θεωρώ ότι πρέπει να το πουν, να μιλήσουν πολιτικά, να πουν ποιο είναι το σχέδιό τους για το ΠΑΣΟΚ και ποιο είναι το σχέδιό τους για τη διεύρυσνη του ΠΑΣΟΚ».

