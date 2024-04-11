Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή (14/4) στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «7ος Αγώνας Πεδίου 'Αρεως -Στις γειτονιές της Αθήνας».

Ειδικότερα κατά τις ώρες 08.00 έως 11.00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

- Μαυρομματαίων, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Δροσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κορδιγκτώνος και Λέσβου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λέσβου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πατησίων και Πρωτέως και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Σικίνου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μυτιλήνης και Φωκίωνος Νέγρη, και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Τενέδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πατησίων και Μεγίστης, και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Επτανήσου, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Σύρου, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Κυψέλης, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ευελπίδων, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μουστοξύδη, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Βαλτινών, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μπούσγου, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Μαυρομματαίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πριγκιποννήσων, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Αγλαοφώντος, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μεγαλουπόλεως, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- 'Αμφειας, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πλ. Γκύζη, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Γκύζη, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μομφεράτου, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πατριάρχου Ιερεμίου, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λομβαρδού, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Βαρβάκη, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

