ΕΟΔΥ: Πέντε θάνατοι από κορωνοϊο και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Στα ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα επίπεδα παραμένει η θετικότητα του SARS-CoV2 στην κοινότητα, ενώ οι νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία, οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι από λοίμωξη covid-19 καταγράφουν μείωση.

Αντίθετα η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσίασε αύξηση και παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC), σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 1-7 Απριλίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις, μετά την πρόσκαιρη αύξηση που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα παρουσίασε μείωση.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών (n=77) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=113) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=666) .

Δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 2 και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 22. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 8.

Καταγράφηκαν 5 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 81 έτη (εύρος 73-92 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=10) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=49).

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 4 από τις 8 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η θετικότητα των δειγμάτων SARI παρουσίασε επίσης αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης 136 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 68 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Έχουν τυποποιηθεί 836 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 545 (65%) ήταν τύπου Α και 291 (35%) τύπου Β. Από την εβδομάδα 10 και μετά ο επικρατών τύπος είναι ο Β τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 525 στελέχη τύπου Α. Τα 485 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 40 (8%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

H θετικότητα RSV παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

