Το πράσινο φως για την κατασκευή νέου υπερσύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος, προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο θα στεγαστεί το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας, δυναμικότητας 265 μαθητών, άναψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανταποκρινόμενος θετικά σε αίτημα του δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου.

Σήμερα το Γυμνάσιο στεγάζεται σε μισθωμένο -από τη δεκαετία του 1990-κτίριο το οποίο όμως ούτε έχει τους χώρους ούτε πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει το σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τα σχολεία, από την πρόσβαση μαθητών με αναπηρία μέχρι την πυρασφάλεια.

Το νέο κτιριακό συγκρότημα θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις λειτουργίας ενός νέου σύγχρονου Γυμνασίου, με τις προδιαγραφές που ορίζονται στα κτιριολογικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, με βάση αισθητικά κριτήρια του συγκεκριμένου τοπίου, κριτήρια χρήσης, ασφάλειας, κόστους, περιβαλλοντικών όρων και βιωσιμότητας.

Το κτιριακό συγκρότημα θα κατασκευαστεί σε έκταση στη Β’ Ζώνη του Υμηττού που έχει εξασφαλίσει ο δήμος Γλυφάδας από τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, δηλαδή τον πρώην Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων.

Παράλληλα, ο δήμος έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες κι έτσι εκτιμάται ότι το αργότερο σε δύο χρόνια, το νέο συγκρότημα θα είναι έτοιμο έτσι ώστε να υποδεχθεί τους μαθητές του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας από τη σχολική χρονιά 2025-26.

