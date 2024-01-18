Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Παράλληλα η ΟΛΜΕ προκήρυξε τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι προκειμένου να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί στις κινητοποιήσεις.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ αναφέρει:

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκφράζει εκ νέου την αντίθεσή του τόσο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια όσο και στο νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και καλεί όλες και όλους να συμμετέχουν μαζικά στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 18/1 (ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την ΕΕΚ) στις 12.00 στο Προπύλαια.

Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων/ισσών κηρύσσουμε τρίωρη στάση εργασίας 11-2μμ.



Πηγή: skai.gr

