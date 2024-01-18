Συνελήφθη, στη Μυτιλήνη, από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας που αφορά την κακοποίηση ζώων και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Όπως αποδείχτηκε μετά από καταγγελία, ο συλληφθείς στην περιοχή της Θερμής, με μαχαίρι θανάτωσε δύο κουνέλια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Ηλεία: Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον 45χρονο αγνοούμενο – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες (Βίντεο)
- Στο κυνήγι της Greek Mafia: Τρεις οι συλλήψεις, άλλοι πέντε ταυτοποιήθηκαν - Το μεσημέρι στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες
- Εξαφάνιση στο Μεσολόγγι: Κοντά στην επίλυση του μυστηρίου οι Αρχές – Γιατί κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση ο κρεοπώλης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.