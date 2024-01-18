Συνελήφθη, στη Μυτιλήνη, από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας που αφορά την κακοποίηση ζώων και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Όπως αποδείχτηκε μετά από καταγγελία, ο συλληφθείς στην περιοχή της Θερμής, με μαχαίρι θανάτωσε δύο κουνέλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

