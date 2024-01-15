Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης

Λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, εντός της σήραγγας «Θησέας», σε ισχύ θα τεθούν από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 20.00 το βραδυ του Σαββάτου, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης μεταξύ του 47ου χιλιομέτρου και του 43,700 χιλιομέτρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας.
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.