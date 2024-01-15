Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης

Λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, εντός της σήραγγας «Θησέας», σε ισχύ θα τεθούν από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 20.00 το βραδυ του Σαββάτου, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης μεταξύ του 47ου χιλιομέτρου και του 43,700 χιλιομέτρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

