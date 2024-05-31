Λογαριασμός
Το USS Luisiana με γυναίκα κυβερνήτη στη ναυτική βάση του Guam- Δείτε φωτογραφίες

Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το αμερικανικό υποβρύχιο με κυβερνήτη του την Angela Koogler

Το USS Luisiana με γυναίκα κυβερνήτη στη ναυτική βάση του Guam

Δέος προκαλούν οι φωτογραφίες από το αμερικανικό υποβρύχιο Luisiana (SSBN 743) (Gold Crew) βαλλιστικών πυραύλων κλάσης Οχάιο του Ναυτικού των ΗΠΑ που έφτασε στη Ναυτική Βάση Γκουάμ στις 29 Μαΐου στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στο λιμάνι.

Η Angela Koogler έγραψε ιστορία των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ όταν έγινε κυβερνήτης των σκαφών και τώρα  ετοιμάζεται να υπηρετήσει στο USS Louisiana.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να καταρρίπτουμε τα εμπόδια», είπε

Η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Υποβρύχιας Δύναμης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που έγινε «αρχηγός σκάφους» ετοιμάζεται να αποπλεύσει με το υποβρύχιο.

Ούσα επικεφαλής Τεχνικός Πληροφοριακών Συστημάτων Angela Koogler, η κυβερνήτης με καταγωγή από το Οχάιο, ενημερώθηκε πέρυσι ότι είχε επιλεγεί για να γίνει η πρώτη γυναίκα αρχηγός του σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού, υπηρετώντας ως ανώτερη σύμβουλος του διοικητή ή εκτελεστικού αξιωματικού ενός υποβρυχίου.

