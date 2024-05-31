Το USS Luisiana με γυναίκα κυβερνήτη στη ναυτική βάση του Guam

Δέος προκαλούν οι φωτογραφίες από το αμερικανικό υποβρύχιο Luisiana (SSBN 743) (Gold Crew) βαλλιστικών πυραύλων κλάσης Οχάιο του Ναυτικού των ΗΠΑ που έφτασε στη Ναυτική Βάση Γκουάμ στις 29 Μαΐου στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στο λιμάνι.

📍NAVAL BASE GUAM - The U.S. Navy Ohio-class ballistic missile submarine USS Louisiana (SSBN 743) (Gold Crew) arrived at Naval Base Guam on May 29 to conduct a scheduled port visit. pic.twitter.com/FD4F15MU0x May 31, 2024

Η Angela Koogler έγραψε ιστορία των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ όταν έγινε κυβερνήτης των σκαφών και τώρα ετοιμάζεται να υπηρετήσει στο USS Louisiana.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να καταρρίπτουμε τα εμπόδια», είπε

Η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Υποβρύχιας Δύναμης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που έγινε «αρχηγός σκάφους» ετοιμάζεται να αποπλεύσει με το υποβρύχιο.

Ούσα επικεφαλής Τεχνικός Πληροφοριακών Συστημάτων Angela Koogler, η κυβερνήτης με καταγωγή από το Οχάιο, ενημερώθηκε πέρυσι ότι είχε επιλεγεί για να γίνει η πρώτη γυναίκα αρχηγός του σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού, υπηρετώντας ως ανώτερη σύμβουλος του διοικητή ή εκτελεστικού αξιωματικού ενός υποβρυχίου.

Πηγή: skai.gr

