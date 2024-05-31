Amazing Hotels: Επόμενος προορισμός St Moritz, Ελβετία

AMAZING HOTELS: LIFE BEYOND THE LOBBY

Kulm Hotel – St. Moritz, Ελβετία

Σάββατο 1 Ιουνίου στις 15.45, στον ΣΚΑΪ

Το Σάββατο 1 Ιουνίου, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ταξιδεύουν στις Ελβετικές Άλπεις, στο πολυτελές αλπικό θέρετρο St. Moritz, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1800μ και αποτελεί χειμερινό παράδεισο για περισσότερα από 150 χρόνια. Εκεί είναι χτισμένο το Kulm Hotel, το παλαιότερο ξενοδοχείο της περιοχής, που πολλοί το θεωρούν και γενέτειρα του χειμερινού τουρισμού. Μάλιστα, λέγεται ότι ο πρώτος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έβαλε ένα στοίχημα με τους καλοκαιρινούς επισκέπτες του: να επιστρέψουν για διακοπές το χειμώνα και αν δεν περάσουν όμορφα, να τους χαρίσει τα έξοδα της διαμονής τους. Φυσικά, οι επισκέπτες γοητεύτηκαν από το χειμερινό τοπίο, κι έτσι περίπου γεννήθηκε ο κλάδος του χειμερινού τουρισμού! Άλλωστε, πολλά από τα χειμερινά σπορ, όπως τα ξέρουμε σήμερα, ξεκίνησαν αυτοσχέδια από τους πρώτους πελάτες.

Το Kulm Hotel διαθέτει 167 δωμάτια αλλά και κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση. Οι πελάτες του ξενοδοχείου έρχονται ξανά και ξανά για να απολαύσουν, όχι μόνο τις πολυτελείς υπηρεσίες που προσφέρει αλλά και για τη συγκλονιστική θέα που είναι και η ουσία του St. Moritz.

