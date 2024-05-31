Η ισπανική αστυνομία κατέσχεσε 11 τόνους πλαστές φανέλες ποδοσφαίρου που προορίζονταν να πουληθούν στην Ισπανία ενόψει του τελικού του Champions League στο Λονδίνο (1/6) μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπορούσια Ντόρτμουντ και του Euro 2024 στη Γερμανία τον επόμενο μήνα.



Έρευνα σε 15 φορτηγά οδήγησε στην ανάσυρση του υλικού μαζί με άλλα πλαστά προϊόντα, όπως ρολόγια πολυτελείας, δερμάτινα είδη και ηλεκτρονικά είδη, με εκτιμώμενη αγοραία αξία άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν κατασχέθηκαν δύο τόνοι με πλαστές φανέλες ισπανικών ποδοσφαιρικών συλλόγων που εστάλησαν από την Κίνα.

Η αστυνομία ανακάλυψε ότι ένα μεγάλο φορτίο κατευθυνόταν για την Ισπανία πριν από τον τελικό του Champions League και τους τελικούς του Euro, και προκάλεσε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 20 αξιωματούχοι.

Κατέσχεσαν περισσότερες από 36.500 πλαστές αθλητικές εμφανίσεις αρκετών ισπανικών και ευρωπαϊκών - και όχι μόνο -ποδοσφαιρικών συλλόγων, με ονόματα κορυφαίων ποδοσφαιριστών όπως ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Γάλλος Κιλιάν Μπαπέ και αρκετοί Ισπανοί αστέρες.

Τα πλαστά προϊόντα προορίζονταν για διάφορους οργανισμούς με έδρα την Ισπανία που σχεδίαζαν να τα διανείμουν μέσω του δρόμου και του διαδικτυακού εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

