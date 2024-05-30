Η οικογένειά του Δημήτρη Κόκοτα, όλο αυτό το διάστημα ζει στην κυριολεξία το μαρτύριο της σταγόνας, αφού κάθε εξέλιξη είναι αργή και μικρή ενώ όλοι οι γιατροί αν και συγκρατημένα αισιόδοξοι, τους έχουν πει κατ’ επανάληψη πως πρέπει να κάνουν υπομονή και πως η διαδικασία της αφύπνισής του μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό.

Μικρά βήματα όμως γίνονται και αυτά είναι που κάνουν τους δικούς ανθρώπους να χαμογελούν και να μην σταματούν να ελπίζουν.

Σήμερα η αδερφή του, Έλλη Κόκοτα, μιλώντας αποκλειστικά στη «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε πως ο Δημήτρης Κόκοτας, βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ).

Ένα τεράστιο βήμα για την πορεία της ανάρρωσης του οργανισμού του από την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στις 28 Μαρτίου κατά τη διάρκεια προβών στο τηλεοπτικό μουσικό show J2US όπου συμμετείχε ως coach.

Θυμίζουμε πως από πριν το Πάσχα, φάνηκαν τα πρώτα θετικά σημάδια ανάκαμψης αφού έδειχνε να μπορεί να αναπνεύσει και χωρίς τη βοήθεια της μηχανικής υποστήριξης, με τους γιατρούς να κρατούν τη διαδικασία της τραχειοστομίας για να μην ζορίζεται καθόλου η καρδιά του.

Οι εξετάσεις φυσικά συνεχίζονται με θετικά δείγματα αλλά και με την συγκρατημένη στάση των γιατρών που όπως μάθαμε έχουν ενημερώσει την οικογένεια ότι αναμένουν να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης του τραγουδιστή σχεδόν κοντά στους τρεις μήνες από το επεισόδιο που τον οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και σηματοδότησε αυτήν την τεράστια περιπέτεια με την υγεία του.



