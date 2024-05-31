Η Πολωνία δεν θα στείλει στρατιωτικούς στο Κίεβο

Η Πολωνία έκρινε ότι θα ήταν ασφαλέστερο να εκπαιδεύει τους Ουκρανούς στρατιώτες στο έδαφός της αντί να στέλνει δικούς της εκπαιδευτές στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, κατά την άτυπη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Πράγα.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούσαν για το αν θα έπρεπε να εκπαιδεύουν τον ουκρανικό στρατό επί τόπου, αλλά δεν είχαν καταλήξει σε μια κοινή θέση.

«Η Πολωνία εξέτασε το ουκρανικό αίτημα όσον αφορά την εκπαίδευση (των στρατιωτών) αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο να εκπαιδεύσει μια ουκρανική μονάδα αποτελούμενη από Ουκρανούς στην Πολωνία (…) και αυτός θα ήταν ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσουμε την Ουκρανία», είπε ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι στους δημοσιογράφους.

Η Γαλλία ενδέχεται να στείλει σύντομα εκπαιδευτές στην Ουκρανία, παρά τις ανησυχίες ορισμένων συμμάχων της στο ΝΑΤΟ και τις επικρίσεις της Ρωσίας.

Είναι πιθανό να ανακοινωθεί αυτή η απόφαση την επόμενη εβδομάδα, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη χώρα.

Ο Σικόρσκι πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά τη χρήση των όπλων με τα οποία η Πολωνία εφοδιάζει την Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο υπουργός είχε δηλώσει ότι η Βαρσοβία ετοιμάζει το 45ο πακέτο βοήθειας προς το Κίεβο, εκτιμώντας ότι μόνο η στρατιωτική βοήθεια που παρείχε μέχρι σήμερα η χώρα του φτάνει τα 4 δισεκ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

