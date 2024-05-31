"Αλληλεγγύη" του Ματέο Σαλβίνι στον Ντόναλντ Τραμπ

Την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τον Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι βάζοντας με τις δηλώσεις του την Ιταλία σε δύσκολη θέση.O Ματέο Σαλβίνι με ανάρτησή του στο Χ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον Ντόναλντ Τραμπ. «Στην Ιταλία γνωρίζουμε καλά, δυστυχώς, τη χρήση του δικαστικού συστήματος από πλευράς της Αριστεράς, διότι επί σειρά ετών προσπάθησε να εξοντώσει τους πολιτικούς αντιπάλους με δικαστικά μέσα», υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και γραμματέας της Λέγκα. Συμπληρώνει, δε, ότι «ελπίζει ο Τραμπ να κερδίσει, διότι η νίκη αυτή θα ήταν εγγύηση μεγαλύτερης ισορροπίας και ειρήνης στον κόσμο».



Λίγο πριν τις ευρωεκλογές, ο Σαλβίνι ανεβάζει και πάλι τους τόνους. Πολλοί τον έχουν κατηγορήσει για φιλορωσικές θέσεις και στο παρελθόν δεν έκρυψε τη συμπάθειά του και την πολιτική εγγύτητα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Τώρα επιμένει ότι «επιθυμεί μόνο την ειρήνη», αλλά η νέα του αυτή τοποθέτηση υπέρ του Τραμπ κινδυνεύει να βάλει σε δύσκολη θέση τη χώρα του. Η Τζόρτζια Μελόνι, στους δεκαοκτώ μήνες διακυβέρνησής της, ανέπτυξε στενή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν και αποφεύγει επιμελώς να αναφερθεί στις αμερικανικές εκλογές. Ο δε υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δηλώνει ξεκάθαρα ότι η Ιταλία είναι πιστό, βασικό μέλος του ΝΑΤΟ αν και, όπως λέει, «χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη».

Ο αρχηγός της Λέγκα, όμως, δίνει μάχη επιβίωσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το κόμμα του βρίσκεται στο 8,6% της πρόθεσης ψήφου, ενώ τα Αδέλφια της Ιταλίας είναι στο 26,5%. Η δε Φόρτσα Ιτάλια, που είχε ιδρύσει ο, βρίσκεται στο 9,2%. Μετά τις ευρωεκλογές, δηλαδή, είναι πολύ πιθανόν να επισπευσθούν οι διαδικασίες για αντικατάσταση του Σαλβίνι.Πριν λίγες ημέρες, βέβαια, μαζί με τη, είχε πάρει αποστάσεις από την Εναλλακτική για την Γερμανία, λέγοντας ότι διακόπτεται κάθε πολιτική σχέση. Ο προφανής στόχος και των δύο είναι να μπορέσουν να συνεργαστούν με όλες, σχεδόν, τις συντηρητικές και κεντροδεξιές δυνάμεις στη μελλοντική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Η διαφήμιση, όμως, της πολιτικής εγγύτητας και της αλληλεγγύης προς τον Τραμπ σίγουρα δεν βοηθά και δημιουργεί νέο χάσμα. Προς το παρόν, πάντως, τις τελευταίες αυτές ημέρες προεκλογικής εκστρατείας ο γραμματέας της Λέγκα προσπαθεί να αυξήσει τα ποσοστά του κόμματός του, υποσχόμενος στους ψηφοφόρους άκρως «πρακτικές παρεμβάσεις». Όπως ότι θα δώσει μάχη ώστε στο άμεσο μέλλον να μπορούν να νοικιάζονται και να πωλούνται ως διαμερίσματα, σοφίτες και ημιυπόγεια, τα οποία δεν ξεπερνούν τα είκοσι τετραγωνικά μέτρα…

