Τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων-Ανέργων περιόδου 2024-2025» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 09.06.2024 και ώρα 23:59.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2024 και θα αφορά σε 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 43% από πέρυσι, ενώ συνολικά, ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία 5ετία.

Δικαιούχοι είναι:

• εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

• ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

• άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (12 και άνω μήνες ανεργίας) το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 16.000 € για τους άγαμους, τα 24.000 € για τους έγγαμους (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000 € για τις μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).



Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι (εκτός των ΑμεΑ) πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2023-24.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

Ποσά και διανυκτερεύσεις

Η επιταγή, με την οποία γίνεται η διαδικασία συμμετοχής, είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά.

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και του Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν , στο οποίο φέτος προστίθεται η Θεσσαλία (εκτός των Σποράδων).

μπορούν να πραγματοποιηθούν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους μπορούν να πραγματοποιηθούν , στο οποίο φέτος προστίθεται η (εκτός των Σποράδων). Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, με αντίστοιχη επιδότηση κατά 20% και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15.12.2024 έως 14.01.2025) και του Πάσχα (από 11.04.2025 έως 27.04.2025).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%. Για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μοριοδότηση για μονογονείς και για ΑμεΑ και αυξημένη μοριοδότηση για δικαιούχους με χαμηλότερο εισόδημα.

Επίσης, για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους.

Για τους γονείς, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για κάθε ανήλικο παιδί.

Φέτος, μοριοδοτούνται όσοι πολίτες δεν έχουν λάβει επιταγές στο παρελθόν ή δεν πήραν επιταγή εξαιτίας μοριοδότησης στα δυο τελευταία προγράμματα.

Επιπλέον, δημιουργείται μητρώο παρόχων στο οποίο συμμετέχουν αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: 4μελής οικογένεια επιλέγει να μείνει στην Κρήτη από 01.07.2024 σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό για 6 διανυκτερεύσεις.

Θα πάρει επιδότηση για το ξενοδοχείο 840€ (4 άτομα Χ 6 διανυκτερεύσεις Χ 35€)

Για τα ακτοπλοϊκά με τιμή 100€ μετ’ επιστροφής, 200 € (50 Χ 4).

Σύνολο 1.040€

Αν η διαμονή ορισθεί τον Αύγουστο η επιδότηση θα είναι προσαυξημένη κατά 20% και θα διαμορφωθεί στα 1.008 € για το ξενοδοχείο (42€ Χ 4άτομα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

Παράδειγμα 2: 4μελής οικογένεια επιλέγει για τη διαμονή τη Βόρεια Εύβοια για την ίδια κατηγορία ξενοδοχείου για 12 διανυκτερεύσεις.

Θα πάρει επιδότηση 2.688€ (56€ Χ 4 άτομα Χ 12 διανυκτερεύσεις)

Αν επιλέξει να μείνει σε ξενοδοχείο 3 αστέρων θα πάρει επιδότηση 2.064€ (43€ Χ 4 άτομα Χ 12 διανυκτερεύσεις).

Για τους παρόχους



Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Από φέτος στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

