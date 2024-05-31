Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμο το σχέδιο διατάγματος για τη σύσταση 300 οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι θα περιπολούν στους δρόμους για αστυνόμευση.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διαβίβασε στο ΣτΕ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προβλέπεται η αύξηση των οργανικών θέσεων των ειδικών φρουρών κατά 300.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του σχεδίου διατάγματος η αύξηση των οργανικών θέσεων των ειδικών φρουρών αποσκοπεί στην «εκπλήρωση της αποστολής της ΕΛ.ΑΣ., ώστε οι νέοι ειδικοί φρουροί να διατεθούν στη μάχιμη, πεζή και εποχούμενη αστυνόμευση, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εγκληματικότητας, με γνώμονα την καλύτερη ανταπόκριση της Ελληνικής Αστυνομίας στις προσδοκίες του πολίτη για αποτελεσματική αστυνόμευση».

Tο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 53/2024 γνωμοδότησή του (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαργαρίτα Γκορτζολίδου και εισηγήτρια η πάρεδρος Ανθή Σπανού) έκρινε νόμιμο το σχέδιο διατάγματος.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΣτΕ η αύξηση των οργανικών θέσεων, όπως αναφέρει η αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., προκαλεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ύψους 28.569.130 ευρώ για την τετραετία 2024-2028 σε βάρος των πιστώσεων των ειδικών φρουρών.

Το Ε΄ Τμήμα έκρινε ότι η κάλυψη της σχετικής δαπάνης είναι νόμιμη και σωστά συνυπογράφεται το σχέδιο διατάγματος από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

