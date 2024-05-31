Μάρκος Σεφερλής at the theatre: Οι θεατρικές παραστάσεις που θα δούμε

«Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας», την Παρασκευή 31 Μαΐου και «Άλλος για Survivor», το Σάββατο 1 Ιουνίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.



Βραδιές γέλιου με τον μοναδικό Μάρκο Σεφερλή!

Ο ηθοποιός με τα χίλια πρόσωπα και μοναδικός showman μεταμφιέζεται, τραγουδάει, χορεύει και χαρίζει στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ απίστευτες στιγμές διασκέδασης με τις sold out θεατρικές του παραστάσεις.



«Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας»

Την Παρασκευή 31 Μαΐου, ο Μάρκος γίνεται Σεφ της Κωμωδίας και ρίχνει άπλετο φως στο blackout της καθημερινότητάς μας.

Γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις κωμωδία, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί ο ΣΕΦ της, που δεν είναι άλλος από τον MASTER του γέλιου, τον Μάρκο ΣΕΦερλή! Ένας 30μελής θίασος αναμειγνύει τόσο καλά τα υλικά έτσι ώστε η συνταγή να «δέσει» και να σημειώσει μια ακόμα επιτυχία, αλλά και να χαρίσει άφθονο γέλιο!



«Άλλος για Survivor»

Το Σάββατο 1 Ιουνίου, ο Μάρκος γίνεται «μαχητής» της διασκέδασης και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ «επιβιώνουν» με όπλο το γέλιο. Η θεατρική του παρέα αναφωνεί «Άλλος για Survivor» και μας μεταφέρει στον παράδεισο της διασκέδασης.



Πόσες μέρες μπορεί ν’ αντέξει ένας άνθρωπος τρώγοντας μόνο καρύδα;

Πόσο μπορεί ν’ αντέξει κάποιος χωρίς μπάνιο;

Και πόσο μπορεί ν’ αντέξει κάποιος άλλος να κοιμηθεί δίπλα του;

Πόσα κιλά μπορεί να χάσει ένας ράπερ, αν πάει σε νησί χωρίς τάπερ;



Τα πιο καυτά ερωτήματα βρίσκουν τις πιο αστείες απαντήσεις.



«ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE»



Στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

