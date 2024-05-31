Οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις στην περιοχή Τζαμπάλια της βόρειας Γάζας μετά από τρεις εβδομάδες έντονων μαχών με πάνω από 200 αεροπορικές επιδρομές.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο στρατός κατέστρεψε 12 χιλιόμετρα τούνελ της Χαμάς, σκότωσε 300-500 μαχητές ισλαμιστικής οργάνωσης και ανέσυρε και επέστρεψε στο Ισραήλ τις σορούς επτά ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου.

Οι επιχειρήσεις στην Τζαμπάλια ξεκίνησαν τον προηγούμενο Νοέμβριο και διήρκησαν έως τα τέλη Δεκεμβρίου, με τον στρατό να κηρύσσει τον επιχειρησιακό έλεγχο ολόκληρης της βόρειας περιοχής της Γάζας στα μέσα Ιανουαρίου.

Παρόλα αυτά ο Ισραηλινός Στρατός επέστρεψε στη βόρεια Γάζα με δύο φορές: μία στα μέσα Μαρτίου στο νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας και τη δεύτερη στη Τζαμπάλια.

Περισσότεροι από τους μισούς ομήρους θεωρούνται νεκροί

Παρά τις δηλώσεις των διοικητών των IDF ότι οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις έφερναν το Ισραήλ πιο κοντά στην επιστροφή δεκάδων ή περισσότερων εν ζωή ομήρων, σύμφωνα με την Jerusalem Post, περισσότεροι από τους μισούς από τους 130 θεωρούνται νεκροί.

Επιπλέον, η Χαμάς φαίνεται να έχει σκληρύνει τη διαπραγματευτική της θέση παρόλο που ο Ισραηλινός Στρατός έχει καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Ράφα, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων σηράγγων της Χαμάς για επανεξοπλισμό.

Πηγή: skai.gr

