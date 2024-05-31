Λογαριασμός
Απίστευτο! Sold Out σε 8 ώρες τα εισιτήρια για τον Slimane στην Αθήνα

Δεν πρόλαβε καλά καλά να γίνει γνωστή η επικείμενη εμφάνιση του Slimane στην Αθήνα και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν

Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Σας το γράψαμε και χθες, όταν μάθαμε για τη συμφωνία του επιχειρηματία Γιάννη Κεντ με τον Γάλλο τραγουδιστή να εντάξει και την Αθήνα και συγκεκριμένα το Παλλάς στους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας του, ότι τα μαγικά χαρτάκια θα γίνουν ανάρπαστα.

Κανείς όμως δεν περίμενε πως η εμφάνιση αυτή του Slimane θα γίνει sold out μέσα σε 8 μόλις ώρες ανάβοντας φωτιές στην επιχείρηση του Παλλάς που μετά την τεράστια αυτή επιτυχία έσπευσε να εξασφαλίσει τουλάχιστον άλλη μία ημέρα εμφάνισης και το πέτυχε. 

Και 15 και 16 Φεβρουαρίου του 2025, τελικά ο Slimane στο Θέατρο Παλλάς και δε θα ξαφνιαστούμε αν τελικά ανοίξει κι άλλη ημερομηνία σύντομα. 
Το είπαμε και το ξαναλέμε, ο εκπρόσωπος της Γαλλίας στη φετινή Eurovision κέρδισε όλες τις εντυπώσεις με τη μοναδική φωνή του και το υπέροχο ερωτικό κομμάτι Mon Amour που ειδικά στην Ελλάδα αγαπήθηκε ιδιαίτερα. 

