«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Ο Νίκος Λέκκας παίρνει για ακόμα ένα απόγευμα τη θέση του Μονομάχου και έχει στη διάθεσή του τα εξής δεδομένα: 1.806 ευρώ στον λογαριασμό του, 66 ενεργούς αντιπάλους και τρία σημαντικά «όπλα»- βοήθειες. Γρήγορα όμως, διαπιστώνει ότι κάθε ερώτηση κρύβει μία παγίδα, μέχρι που αναγκάζεται να εμπιστευτεί δύο από τους αντιπάλους του. Ποια θα είναι η κατάληξη;

Γιώργος Δεσύπρης

Ο Γιώργος Δεσύπρης καλείται να αφήσει τη θέση 70 και να μπει στην αρένα του Μονομάχου. Κατάγεται από την Τήνο, είναι επιχειρηματίας και χόμπι του είναι η συλλογή γραμματόσημων. Αφού αποκαλύπτει ότι έχει 15.000 γραμματόσημα και το παλαιότερο είναι του 1890, δηλώνει έτοιμος για δυναμικές, γνωστικές αναμετρήσεις!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.