Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν κατηγόρησε σήμερα τους δυτικούς του συμμάχους ότι θέλουν να σύρουν την Ουγγαρία σε μια ένοπλη σύγκρουση, όπως είχε γίνει κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, συγκρίνοντάς τους, μάλιστα, με τον Αδόλφο Χίτλερ.

"Επανεξέτασα" υπό το φως της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία "τα σχετικά έγγραφα με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Χίτλερ" και τον Ούγγρο ηγέτη Μίκλος Χόρτι, δήλωσε ο Ορμπάν στο ουγγρικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας.

"Η Ουγγαρία υφίστατο" τότε "τεράστιες πιέσεις για να αποστείλει το ταχύτερο δυνατό περισσότερους στρατιώτες στο μέτωπο και να απελάσει περισσότερους Εβραίους" προς τα στρατόπεδα θανάτου, πρόσθεσε.

"Δεν λέω ότι αυτό που ζούμε σήμερα έχει φτάσει στο ίδιο επίπεδο, αλλά οδεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή", σημείωσε ο μόνος ηγέτης κράτους μέλους της ΕΕ που έχει διατηρήσει στενές διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία παρά τον πόλεμο.

Σήμερα ο Ορμπάν καταδίκασε εξάλλου την απόφαση δυτικών κυβερνήσεων, που ελήφθη, σύμφωνα με τον ίδιο, υπό την πίεση του NATO, να επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τα όπλα που του παρέχουν κατά στόχων στη Ρωσία.

"Οι Ρώσοι έχουν πει ότι όσο πιο αποτελεσματικά θα είναι τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον τους, τόσο περισσότερο θα προχωρήσουν", υπενθύμισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός. Έχουν πει ότι "ξεκίνησαν εισβολή επειδή η Ουκρανία ήθελε να ενταχθεί στο NATO" και ότι "θα προχωρούσαν έως ότου να δημιουργήσουν μια ουδέτερη ζώνη", πρόσθεσε.

"Η προέλαση των Ρώσων συνδέεται επίσης ως εκ τούτου με το είδος των όπλων που χρησιμοποιούνται από τους Ουκρανούς για να στοχευθεί η ρωσική επικράτεια", συμπέρανε.

"Είναι παράλογο για το NATO, αντί να μας υπερασπίζεται, να σύρει εμάς, ένα κράτος μέλος, σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι τόσο παράλογο όσο το να αποφασίζει ένας πυροσβέστης να πάει να σβήσει μια πυρκαγιά με φλογοβόλο", έκρινε ακόμη ο Ορμπάν μιλώντας στο ουγγρικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας.

Το NATO "πλησιάζει όλο και περισσότερο σε έναν πόλεμο" κάθε εβδομάδα, σημείωσε ακόμη ο Ορμπάν την ώρα που οι υπουργοί Εξωτερικών της συμμαχίας συναντώνται στην Πράγα για να συζητήσουν την στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι "έχει έρθει η ώρα" τα κράτη μέλη της συμμαχίας να επανεξετάσουν κάποιους από τους περιορισμούς που συνδέονται με τη χρήση των όπλων που παρέχουν στην Ουκρανία.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Βουδαπέστη και το NATO επιδεινώθηκαν λόγω της καθυστέρησης της Ουγγαρίας να επικυρώσει την προσχώρηση της Σουηδίας στη συμμαχία --υιοθετήθηκε εν τέλει από τη Βουδαπέστη τον Μάρτιο-- και επίσης όσον αφορά τις θερμές σχέσεις του εθνικιστή Ορμπάν με τη Μόσχα παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

