Αυξημένες κατά 31,36% είναι οι εισαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών τον Ιανουάριο 2024 σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS, φτάνοντας τους 47.070 τόνους έναντι των 35.832 τόνων τον ίδιο μήνα του 2023.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές, ως προς τις ποσότητες, εντοπίζονται στις πατάτες, τις μπανάνες και τα κρεμμύδια.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα εισήχθησαν 15.110 τόνοι πατάτας έναντι του Ιανουαρίου του 2023 (12.119 τόνοι - 24,68%), προερχόμενοι από τη Αίγυπτο, την Κύπρο και τη Γαλλία.

Σε ό,τι αφορά στις μπανάνες, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 19.551 τόνους έναντι 17.099 τόνων του περσυνού Ιανουαρίου (+14,34%), προερχόμενοι κυρίως από την Ισημερινό, την Κόστα Ρίκα και τη Γουατεμάλα.

Σχετικά με τις εισαγωγές κρεμμυδιών, αυτές έφτασαν τους 2.238 τόνους έναντι των 823 τον Ιανουάριο του 2023 (170,9%), προερχόμενοι από την Αίγυπτο, την Ινδία και την Αυστρία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου, οι κοινοτικές εισαγωγές του 2023, βάσει της Eurostat εκτιμώνται από τρίτες χώρες να έχουν αυξηθεί κατά +32,9% σε όγκο σε σχέση με το 2022, φτάνοντας σε 16,289 εκατ. τόνους και με αυτές του ενδοκοινοτικού εμπορίου να είναι μειωμένες κατά -5,5% σε 28,112 εκατ. τόνους.

Κυριότερες προμηθεύτριες τρίτες χώρες είναι κατά σειρά η Κόστα Ρίκα, ο Ισημερινός, η Αίγυπτος, η Νότιος Αφρική, το Μαρόκο κ.α.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, Γιώργος Πολυχρονάκης «οι αυξημένες εισαγωγές της ΕΕ από τρίτες χώρες οφείλονται στη υφιστάμενη απόκλιση σε εργασιακά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα, που υπάρχει μεταξύ κοινοτικών και μη κοινοτικών παραγωγών, η οποία προκαλεί συνεχή ανάπτυξη των εισαγωγών τόσο στην αγορά της ΕΕ όσο και στην Ελληνική».

Παράλληλα ζητά το «πάγωμα» στις διαπραγματεύσεις «συμφωνιών όπως η MERCOSUR, η μη επικύρωση της συμφωνίας με τη Νέα Ζηλανδία και «το πάγωμα» των διαπραγματεύσεων με τη Χιλή, την Κένυα, το Μεξικό, την Ινδία και την Αυστραλία».

Προτείνει η Ε.Ε να «να υιοθετήσει την αρχή ότι οι εμπορικές συμφωνίες που θα συζητούνται στο μέλλον θα πρέπει να ενσωματώνουν «κατοπτρικές ρήτρες», κατ' εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας για την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού».

Τέλος όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα πρέπει τα φρούτα και τα λαχανικά που εισέρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος από τρίτες χώρες, να πληρούν τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τους παραγωγούς (γεωργούς και κτηνοτρόφους) της ΕΕ, με ίσες συνθήκες εργασίας και ίδια χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και να επιδιωχθεί όπως οι ελληνικές ελεγκτικές αρχές διενεργούν αυστηρούς ελέγχους για τήρηση των εμπορικών προδιαγραφών ποιότητας και μη ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα εισαγόμενα προϊόντα στην ελληνική αγορά με παράλληλη διασφάλιση της μη ελληνοποίησης τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

