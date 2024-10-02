Με οριστική αποβολή από το σχολείο της τιμωρήθηκε μία από τις εμπλεκόμενες μαθήτριες στον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Γλυφάδα. Η απόφαση ελήφθη προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας και, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα συνεχίσει τη φοίτησή της σε άλλο σχολείο της περιοχής.

Η δεύτερη εμπλεκόμενη στην υπόθεση συνεχίσει να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο όπου φοιτεί, παρότι ο πατέρας του θύματος τους ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή για τα όσα συνέβησαν.

