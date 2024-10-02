Λογαριασμός
Γλυφάδα: Αποβλήθηκε οριστικά η μαθήτρια που χτύπησε τη 14χρονη

Θα συνεχίσει τη φοίτησή της σε άλλο σχολείο της περιοχής - Η 2η εμπλεκόμενη στην υπόθεση συνεχίσει να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο όπου φοιτεί

Σχολείο

Με οριστική αποβολή από το σχολείο της τιμωρήθηκε μία από τις εμπλεκόμενες μαθήτριες στον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Γλυφάδα. Η απόφαση ελήφθη προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας και, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα συνεχίσει τη φοίτησή της σε άλλο σχολείο της περιοχής.

Η δεύτερη εμπλεκόμενη στην υπόθεση συνεχίσει να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο όπου φοιτεί, παρότι ο πατέρας του θύματος τους ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή για τα όσα συνέβησαν.

