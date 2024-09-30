Προκαταρκτική εξέταση διενεργεί με εντολή του Εισαγγελέα, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την ταυτοποίηση όσων εμπλέκονταιστα προφίλ που ανέβαζαν τα βίντεο αναφορικά με τον ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Γλυφάδα.

Η εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών είναι να διερευνηθούν αναρτήσεις με απειλητικό περιεχόμενο και προτροπές βίας κατά ανηλίκων που εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης και να εντοπιστούν οι κάτοχοι των επίμαχων λογαριασμών.

Η έρευνα αφορά τη διάπραξη αδικημάτων όπως της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια καθώς και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έχουν περιέλθει διάφορα βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. «Τα βίντεο αυτά παραβιάζουν τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα έχουν περιεχόμενο που ενθαρρύνει πράξεις βίας», αναφέρει και προσθέτει: «Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για την ταυτοποίηση των ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό, καθώς και για την αποκάλυψη των στοιχείων των διαχειριστών των προφίλ που σχετίζονται με τις αναρτήσεις. Τα ευρήματα της έρευνας διαβιβάζονται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ παράλληλα έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ενημέρωσης της πλατφόρμας, με σκοπό την αφαίρεση των εν λόγω βίντεο».

Πηγή: skai.gr

