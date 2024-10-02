Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πλατανίτσα Καλαβρύτων, η οποία, σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλατανίτσα Καλαβρύτων. October 2, 2024

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσο kalavrytanews, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο στον Ερύμανθο στην περιοχή της Πλατανίτσας και τελικά έσβησε ολοσχερώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.