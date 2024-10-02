Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά στα Καλάβρυτα

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

φωτια

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πλατανίτσα Καλαβρύτων, η οποία, σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. 

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσο kalavrytanews, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο στον Ερύμανθο στην περιοχή της Πλατανίτσας και τελικά έσβησε ολοσχερώς. 

TAGS: Φωτιά Καλάβρυτα
